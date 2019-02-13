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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
13.02.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Selin'in inanılmaz kaçısı... Her yerde aranıyor

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AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan kimliği belirsiz kişinin yardımıyla inip kaçan 17 yaşındaki Selin Dolmacı'dan 6 gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Selin'in yerini bilen ya da görenlerin kendileriyle irtibat kurmasını istedi.

Didim Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Günay Dolmacı (46) ile hemşire Meral Dolmacı'nın (44) açık lisede okuyan kızları Selin Dolmacı, 8 Şubat Cuma günü saat 04.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki evlerinden kaçtı.

Selinin inanılmaz kaçısı... Her yerde aranıyor


Güvenlik kameralarından 2'nci kattaki evlerinin balkonundan bir ip yardımıyla indiği ve kendisine yardım eden kapüşonlu bir erkek ile uzaklaştığı görülen Selin'in evde olmadığını annesi Meral Dolmacı sabah uyandığında fark etti.

Kızını evde bulamayan anne, cep telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Aile durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.  Aradan geçen 6 güne rağmen Selin Dolmacı'nın izi bulunamadı.

Gözü yaşlı anne Meral Dolmacı, "Kızımın internetten tanıştığı biriyle gittiğini düşünüyoruz. Güvenlik kamerasına göre birlikte gidiyorlar. Balkondan o kişinin yardımıyla inmiş. Kızımın kandırıldığını düşünüyorum, hayatından endişe ediyorum" dedi.

Kızının 1.55 boylarında, beyaz tenli ve mavi gözlü olduğunu anlatan anne, "Kızım neredeysen çık ortaya. Her yerde seni arıyoruz. Bulan ve görenler, polise ve jandarmaya haber versin" diye konuştu.

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