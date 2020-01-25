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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Selin bebek, nakil olacağı gün yaşamını yitirdi

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Selin bebek, nakil olacağı gün yaşamını yitirdi

RİZE'de karaciğer yetmezliği bulunan 4 aylık Selin Kus, annesinden nakil yapılacağı gün hayatını kaybetti.

Çamlıhemşin'e bağlı Dikkaya Köyü'nde yaşayan Ramazan-Merve Kus çiftinin 4 aylık bebekleri Selin Kus'a 2 ay önce sarılık ve siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.  Doktorların karaciğer nakli yapılmasına karar verdiği Selin bebek, Ankara'ya sevk edildi. Yapılan testlerde annenin, bebeğine donör olabileceği belirlendi. Nakil ameliyatının önceki gün yapılması planlandı. Ancak Selin Kus, hayatını kaybetti. Memleketi Rize'ye getirilen Selin bebek, dün Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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