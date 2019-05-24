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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.05.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Selfie çekmek isterken kendini vurdu

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Selfie çekmek isterken kendini vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir genç pompalı tüfekle selfie çekmek isterken, yanlışlıkla kendini vurdu.

Olay, öğle saatlerinde Abdulkadir Odabaşı caddesinde bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Erdağan Ç. adlı genç büro olarak kullanılan bir işyerinde ruhsatlı pompalı tüfekle fotoğraf çekmek istedi.

Özçekim yapmak isterken kendini vurdu
daha fazla video için



Genç silahla fotoğraf çekmeye çalışırken, silahın ateşlendi. Pompalıdan çıkan şaçmalar Erdoğan Ç,’nin ayaklarına isabet ederek, yaraladı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, büroya koştu, yaralı genci kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine 112 acil ve polis ekiplerini çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, yaralı genci Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Olaydan genç haberdar olan yaralının annesi ve babası, ambulans yola çıkarken ambulansı durdurarak çocuklarını görmek istemeleri duygulu anlara neden oldu. Çocuklarını gören anne ve baba ambulanstan uzaklaştı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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