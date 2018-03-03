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    Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    03.03.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Sağlık sektöründe, kozmetik sanayinde kullanılan ve hidrojen peroksit ile karıştırıldığında saf hidrojenden daha zehirli olan selenyum maddesi ele geçirildi.

    Rusya’dan insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye sokulan 995.41 gram ağırlığındaki selenyum maddesinin 4 milyon 500 bin dolar karşılığında piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

    Ankara Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, selenyum maddesini satmaya çalışan M.A. ve H.K.’yı Batıkent’e gözaltına aldı.

    Şüphelilerin üzerinde 2 farklı cam şişe içinde tuttuğu 995.41 gram selenyum maddesi ele geçirildi.

    Şüphelilerin yasadışı yollardan Türkiye’ye soktuğu maddeyi 4 milyon 500 bin dolara satmaya çalıştığı, maddenin piyasa değerinin ise çok daha fazla olduğu öğrenildi.

    Etiketler: selenyum , kaçakçılık , gazetehaberleri , son dakika
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