Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı

Rusya’dan insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye sokulan 995.41 gram ağırlığındaki selenyum maddesinin 4 milyon 500 bin dolar karşılığında piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.



Ankara Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, selenyum maddesini satmaya çalışan M.A. ve H.K.’yı Batıkent’e gözaltına aldı.



Şüphelilerin üzerinde 2 farklı cam şişe içinde tuttuğu 995.41 gram selenyum maddesi ele geçirildi.



Şüphelilerin yasadışı yollardan Türkiye’ye soktuğu maddeyi 4 milyon 500 bin dolara satmaya çalıştığı, maddenin piyasa değerinin ise çok daha fazla olduğu öğrenildi.