Sele kapılma anı ortaya çıktı
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in sulara kapılma anı ortaya çıktı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, kendisi dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesi'nde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66) derenin yükselen suyuna karşı koyamadı.
Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, kendisi dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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