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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.06.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Sele kapılma anı ortaya çıktı

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Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in sulara kapılma anı ortaya çıktı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, kendisi dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesi'nde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66) derenin yükselen suyuna karşı koyamadı.

Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, kendisi dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sele kapılma anı ortaya çıktı

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