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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP (DHA)
04.04.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Sele kapılan otomobildeki gencin cesedine 5 gün sonra ulaşıldı

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Sele kapılan otomobildeki gencin cesedine 5 gün sonra ulaşıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde içinde bulundukları otomobilin yağmur nedeniyle taşan sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni bulundu.

Acı olay, geçen Cumartesi gecesi Araban ilçesine 7 kilometre mesafedeki Çat Deresi'nde yaşandı. Aşırı yağmur nedeniyle taşan Çat Deresi üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Gözüaçık ve Mehmet Hanifi Keser'in bulunduğu 02 AL 564 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı.

2 arkadaşın yakınlarının başvurusu üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç polisler, havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, geçen pazartesi günü Zahir Gözüaçık'ın cesedini buldu. 5 gündür devam eden arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Kayıp Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni de Hisar Mahallesi kırsalındaki çalılıklar arasında bulundu. Keser'in cesedi otopsi için Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sele kapılan otomobildeki gencin cesedine 5 gün sonra ulaşıldı

Çat Deresi taştı, akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
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