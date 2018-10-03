Selden önce devlet yıktı
Rize’nin Muradiye ilçesi Kömürcüler köyünde 2 Ağustos’taki sel ve heyelanda gündeme gelen, 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunan dere yatağına inşa edilen 7 katlı apartmanın yıkımına dün sabah başlandı.
Yıkımı izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, “Bundan sonra tüm derelerin ıslahı çalışmasıyla dolgu ve işgaller kaldırılacak. Rize’deki yıkımlarla beraber Ordu’da da yıkımlarımız gerçekleşecek” dedi.
‘BOŞUNA YAPMAYIN YIKILACAK’
Ayder yaylasına kadar çıktıklarını belirten Gürgen, şunları söyledi: “Fırtına Vadisi’nin içerisinde 9 binanın kaçak olarak yapımına başlandığını gördük. İnsanlarımız belki bir yanlış yönlendirmeyle ‘İmar Barışı’ konusunu ‘İmar affı, yeniden konut yapabilme’ gibi bir yanılsamanın içinde düştü. Söz konusu kanun 2018 yılından önce yapılmış olan binaları kapsıyor. Ancak Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yıkım kararları aldık. Boş yere harcama yapmasınlar.”
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