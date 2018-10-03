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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.10.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Selden önce devlet yıktı

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Selden önce devlet yıktı

Rize’nin Muradiye ilçesi Kömürcüler köyünde 2 Ağustos’taki sel ve heyelanda gündeme gelen, 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunan dere yatağına inşa edilen 7 katlı apartmanın yıkımına dün sabah başlandı.

Yıkımı izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, “Bundan sonra tüm derelerin ıslahı çalışmasıyla dolgu ve işgaller kaldırılacak. Rize’deki yıkımlarla beraber Ordu’da da yıkımlarımız gerçekleşecek” dedi.

‘BOŞUNA YAPMAYIN YIKILACAK’
Ayder yaylasına kadar çıktıklarını belirten Gürgen, şunları söyledi: “Fırtına Vadisi’nin içerisinde 9 binanın kaçak olarak yapımına başlandığını gördük. İnsanlarımız belki bir yanlış yönlendirmeyle ‘İmar Barışı’ konusunu ‘İmar affı, yeniden konut yapabilme’ gibi bir yanılsamanın içinde düştü. Söz konusu kanun 2018 yılından önce yapılmış olan binaları kapsıyor. Ancak Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yıkım kararları aldık. Boş yere harcama yapmasınlar.” 

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