Selden kurtulan fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§ileri o anlarÄ± anlattÄ±

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Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Evkaf Mahallesiâ€™nde kurulan kampta yaÅŸayan 600â€™e yakÄ±n tarÄ±m iÅŸÃ§isi, ilÃ§ede yaÅŸanan afette ErikÃ§e Deresiâ€™nin taÅŸmasÄ± sonucu Ã§adÄ±rlarÄ± sele kapÄ±ldÄ±. Sel sularÄ±nÄ±n bastÄ±rmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k korku ve panik yaÅŸayan iÅŸÃ§iler. kamp alanÄ±nÄ± terk ederek yÃ¼ksek yerlere Ã§Ä±kÄ±p, yardÄ±mÄ±n gelmesini bekledi. Ã‡adÄ±rlarda mahsur kalan iÅŸÃ§iler jandarma tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. BarÄ±naklarÄ±nÄ± kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldÄ±klarÄ± bÃ¶lgeden kurtarÄ±lan mevsimlik tarÄ±m iÅŸÃ§ileri Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek Anadolu Lisesi Spor Salonuâ€™na yerleÅŸtirildi. Geceyi burada geÃ§iren tarÄ±m iÅŸÃ§ilerine KÄ±zÄ±lay tarafÄ±nda da sÄ±cak yemek ve battaniye yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.

''NE OLDUÄžUNU ANLAMADIK''

AdÄ±yamanâ€™dan fÄ±ndÄ±k toplamak iÃ§in ilÃ§eye gelen Faik GÃ¶zek, aniden gelen selle herkesin bÃ¼yÃ¼k bir panik yaÅŸayarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¶zek, "Sabah saatleri ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±. FÄ±ndÄ±k hasadÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p kamp alanÄ±na geldik. GÃ¼venlikÃ§i arkadaÅŸlar sel uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Aniden dere taÅŸtÄ± ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. TaÅŸan dere sularÄ± kamp alanÄ±nda kadar ulaÅŸtÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir panik yaÅŸadÄ±k. Panikle herkes kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Herkes Ã§adÄ±r kampÄ±nÄ± bÄ±rakarak Ã§oluk Ã§ocuÄŸunu alarak yÃ¼ksek yerlere kaÃ§tÄ±k" dedi.

''EN YÃœKSEK TEPEYE Ã‡IKMAYA Ã‡ALIÅžTIK''

Ankaraâ€™dan gelen Deniz OzanoÄŸlu, selde taÅŸan dere sularÄ±nÄ±n Ã§adÄ±rlara dolduÄŸunu anlatarak, "Ã‡adÄ±rdaydÄ±k yaÄŸmur bir anda ve ÅŸiddetli baÅŸladÄ±. Dere taÅŸarak Ã§adÄ±rlarÄ±mÄ±za doÄŸru geldi. Ã‡adÄ±rlarÄ± sel gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kendi telaÅŸÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Elimize ne alabildiysek Ã§oluk Ã§ocuk kaÃ§tÄ±k. En yÃ¼ksek tepeye Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Her ÅŸeyimiz orada kaldÄ±" diye konuÅŸtu.

''HER ÅžEYÄ°MÄ°Z GÄ°TTÄ°''

GÃ¼lizar Topal da, afetin gece yaÅŸanmasÄ± halinde herkesin Ã¶leceÄŸine iÅŸaret etti, selin gÃ¼ndÃ¼z yaÅŸanmasÄ±yla hayatta kaldÄ±klarÄ±na ÅŸÃ¼krettiklerini ifade etti. Topal, "Sel sularÄ± Ã¼zerimize gelince Ã§ok korkmaya baÅŸladÄ±k. Kamp alanÄ±mÄ±z dere kenarÄ± ve Ã§ok tehlikeli bir yerdeydi. Bu olay gece biz Ã§adÄ±rlardayken olsaydÄ±. Herkes sele kapÄ±lÄ±rdÄ±, orada kimse hayatta kalmazdÄ±, hepimiz Ã¶lÃ¼rdÃ¼k. Her ÅŸeyimiz gitti, hiÃ§bir ÅŸeyimiz kalmadÄ±" ifadesinde bulundu.

''HER YIL AYNI TEHLÄ°KEYÄ° YAÅžIYORUZ''

KamplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda gÃ¼vende olmadÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren iÅŸÃ§i Nihat Tok ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Gece bizi spor salonuna yerleÅŸtirdiler. Ã‡ok rezillik Ã§ektik. Bu kamp alanÄ±nÄ±n yeri Ã§ok tehlikeliydi, burada olmamalÄ±ydÄ±. Bize daha gÃ¼venli yer ayarlanmasÄ± gerekliydi. Irmak kenarÄ±nda gÃ¼vende deÄŸiliz. Kamp alanÄ±nda can gÃ¼venliÄŸimiz yok, her yÄ±l aynÄ± tehlikeyi yaÅŸÄ±yoruz."

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KURTARDIÄžI KEDÄ°LERÄ°NÄ° BESLÄ°YOR

FÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§isi Yusuf AvcÄ± ise, sel sularÄ±ndan kurtardÄ±ÄŸÄ± 3 kedisini Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla artÄ±k otomobilinde beslemeye baÅŸladÄ±. AvcÄ±, "Bir anda sel geldi. Kendimizi zor kurtardÄ±k. KaÃ§arken kedilerimizi de yanÄ±mÄ±za aldÄ±k. Mamum-Ä°biÅŸ-MaviÅŸ adlÄ± kedilerimi de selde kurtarmÄ±ÅŸ olduk. OnlarÄ± aracÄ±mda besliyorum" dedi.

EVLERDE VE ARAÃ‡LARDA HASAR VAR

Orduâ€™nun Fatsa ilÃ§esine baÄŸlÄ± Bolaman Mahallesi YalÄ±kÃ¶y semtindeki Cin Deresiâ€™nin taÅŸmasÄ± sonucu bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin zemin ile bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. YÃ¶rede su basan evlerdeki eÅŸyalar kullanÄ±lamaz hale geldi. Evlerine dolan sular nedeniyle mahsur kalanlar ise Ã§evredekilerin yardÄ±mÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabildi. YÃ¶redeki pek Ã§ok evde hasar oluÅŸurken, 10 aracÄ±n kÄ±smen balÃ§Ä±ÄŸa ve topraÄŸa saplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

''YÃœZEREK EVDEN Ã‡IKTIK''

Evini su basan Ä°smet KarakuÅŸ, "Bir anda sel sularÄ± geldi. Su birdenbire gelip, evin iÃ§ine girdi. Su seviyesi bir anda benim boyumu aÅŸtÄ±. Ã‡ocuklarÄ±mla birlikte yÃ¼zerek, evden Ã§Ä±ktÄ±k. KomÅŸularÄ±mÄ±z bizi Ã§ekerek, aldÄ±. Ã‡ok mucizevi bir ÅŸekilde kurtulduk. Evimde hiÃ§bir ÅŸeyim kalmadÄ±. TÃ¼m eÅŸyalarÄ±m gitti. ArtÄ±k evde kalma ÅŸansÄ±mÄ±z yok. PeriÅŸan olduk. DÃ¼n akÅŸam komÅŸuda kaldÄ±m, bu akÅŸam nerede kalacaÄŸÄ±m belli deÄŸil" diye konuÅŸtu.

''TÃœM EÅžYALARIM GÄ°TTÄ°''

Evi sular altÄ±na kalan Aysel Selamet ise "O anda evde yoktuk. OÄŸlum birkaÃ§ eÅŸya kurtarmak iÃ§in eve girmek istedi. Su seviyesi neredeyse boyuna geliyordu. Eve giremedik. Evin her tarafÄ± insan boyu su ile kaplanmÄ±ÅŸtÄ±. Evim kullanÄ±lacak hiÃ§bir tarafÄ± kalmadÄ±. Her ÅŸeyim, tÃ¼m eÅŸyalarÄ±m gitti. OÄŸlum birkaÃ§ eÅŸyalÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ; ama onlar da kullanÄ±lamayacak halde. Neyimiz varsa gitti" dedi.

BÃ¶lgede belediyeye ait iÅŸ makineleriyle ekipler, yollarda su tahliyesi ve balÃ§Ä±k temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. TopraÄŸa saplanmasÄ± sonucu hasar oluÅŸan araÃ§larÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

O KÃ–PRÃœNÃœN YIKIMINA BAÅžLANDI

Ã–te yandan Ãœnye ilÃ§esi Cevizdere mevkisinde bulunan, Karadeniz Sahil Yoluâ€™nda ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Cevizdere KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu Ã§Ã¶kme meydana gelmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan Samsun- Ordu yolunda, KarayollarÄ± ekiplerince teknik inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ekipler, onarÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± kÃ¶prÃ¼deki demir bariyerleri keserek, kÃ¶prÃ¼de yÄ±kÄ±m iÅŸlemine baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki dere yataÄŸÄ±nda yapÄ±lacak ayaÄŸÄ±n Ã¼zerine yeni kÃ¶prÃ¼ inÅŸa edilecek. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± tamamlanana kadar Karadeniz Sahil Yolunda ulaÅŸÄ±m, tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ saÄŸlanacak.

SELÄ°N DENÄ°ZE SÃœRÃœKLEDÄ°ÄžÄ° ODUNLAR Ä°Ã‡Ä°N SEFERBER OLDULAR

Orduâ€™da metrekareye dÃ¼ÅŸen 80 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisiyle taÅŸan dereler, devrilen aÄŸaÃ§larla birlikte Ã¶nÃ¼ne kattÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi denize doÄŸru sÃ¼rÃ¼kledi. Fatsa ilÃ§esi sanayi bÃ¶lgesindeki deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda biriken odunlar, kÄ±ÅŸlÄ±k yakacak ihtiyacÄ±nÄ± gidermek isteyenler tarafÄ±ndan toplanmaya baÅŸlandÄ±. Dalgalar arasÄ±nda denizden Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± odunlarÄ± motorlu testereyle kesen ilÃ§e sakinleri, daha sonra araÃ§larÄ±na koyup, evlerine taÅŸÄ±dÄ±.

''BARÄ° YAKACAÄžIMIZI KARÅžILAYALIM''

Denizde kÄ±yÄ±ya biriken odunlarÄ± taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸan Murat AkbaÅŸ, "Selin sÃ¼rÃ¼klediÄŸi odunlarÄ± topluyoruz. Selde fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gitti, bari yakacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bu odunlarla karÅŸÄ±layalÄ±m. AlabildiÄŸimizi alÄ±yoruz" dedi.

''FINDIÄžIMIZ, HER ÅžEYÄ°MÄ°Z GÄ°TTÄ°''

YÃ¶re sakinlerinden Naife Okunur da selde fÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±n sel sularÄ±na kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼k zararlarÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bu odunlarÄ± kurutup, kÄ±ÅŸÄ±n yakacaÄŸÄ±z. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, malÄ±mÄ±z, her ÅŸeyimiz gitti. BÃ¼yÃ¼k zararÄ±mÄ±z oldu. Biz de kÄ±ÅŸlÄ±k yakacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± denizden Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.