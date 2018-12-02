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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.12.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Selde sürüklenen aracını elleriyle yerine itip iple bağladı

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Bodrum’da yaşanan sağanak yağışın kısa sürede sele döndüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tüyler ürperten görüntülerde sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip, iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri ise şaşırttı.

Bodrum’da önceki gün yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde Yeniköy Mahallesi'nin sular altında kalması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde dakikalar içerisinde yağmur sularının metrelerce yükselmesi ve park halindeki araçların sel sularına kapılması yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Suyun şiddetiyle iş yerlerinin duvarlarının patlaması, eşyaların sel sularına kapılması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran mahalle sakinlerinin ise eşyalarını ve araçlarını kurtarmak için büyük çaba sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

ARACINI BÖYLE KURTARDI 

Aynı mahallede sele kapılan aracını gören bir vatandaş ise sel sularına aldırış etmeden aracının yanına gitti. İlk olarak sel sularıyla sürüklenen aracını durdurmaya çalışan vatandaş bu girişiminde başarılı olamadı. Sel sularının 1 metreyi aştığını gören vatandaş daha sonra sudan çıktı. Suların iyice yükselmesiyle birlikte kendi aracının da yan döndüğünü gören adam tekrar suya girerek tonlarca ağırlıktaki aracını elleriyle itmeye başladı. Park ettiği yere bu sefer elleriyle düzgün bir şekilde aracını iten vatandaş bir müddet aracını tuttuktan sonra yan tarafta bulunan cami duvarına çıktı. Duvarın üzerinde sel sularından kaçmaya çalışan vatandaşın bir yandan da aracını tutmaya çalışması sel felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi. Aracını sıkı sıkı tutan adam daha sonra hızlı bir şekilde karşıya geçerek bir ip bulup aracının yanına döndü. İple aracını sıkı sıkı caminin demir korkuluklarına bağlayan vatandaş aracının sürüklenmesini engelledi.

Önde duran başka bir aracın ise sel sularına kapılarak gittiği görüntülere yansıdı. Venedik’e dönen Yeniköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 aracın sel sularına kapıldığı öğrenildi. Görüntülerde otomobiliyle selin olduğu sokaktan geçmek isteyen başka bir vatandaşın aracını güvenli bir noktaya almak için büyük çaba sarf ettiği dikkatlerden kaçmadı. Bir iş yerinin duvarının ise sel sularına dayanamayıp yıkılması da güvenlik kameralarına yansıdı.

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