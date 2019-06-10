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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.06.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Selde kaybolmuştu, baygın bulundu

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Selde kaybolmuştu, baygın bulundu

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ineklerini otlatmak için dün sabah saatlerinde dağlık alana gittikten sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adam, şiddetli yağmur ve sel felaketinden korunmak için ağacın altına sığındı. Ekiplerle birlikte aramalara katılan oğlu, babasını iğde ağacının altında baygın halde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden çıkıp 2 ineğini otlatmak için dağlık alana giden Muzaffer Uysal'dan (75) bir daha haber alınamadı. İnekleri kendiliğinden eve gelirken, akşama kadar eve dönmesini bekleyen Uysal'ın ailesi durumu jandarmaya ve polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, polis ve AFAD ekipleri yağışın etkili olduğu İmamoğlu Çeşmesi köyü yol güzergahında ve dağlık alanda yaptığı 8 saatlik arama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerle birlikte yeniden arama çalışmalarına oğlu Murat Uysal da katıldı. Farklı bölgelerde arama yapan oğlu Murat Uysal, babasını Yeşilyurt Mahallesi mezarlıklar bölgesindeki iğde ağaçlarının altında baygın bir halde buldu.

Sel ve şiddetli yağmurdan korunmak için sığındığı iğde ağacının altında baygın olarak bulunan Muzaffer Uysal’ı 112 acil sağlık ekipleri ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Daha sonra Uysal Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Bilinci kapalı olan Uysal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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