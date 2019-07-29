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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.07.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

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Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı.

Düzce’de 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulundu.

Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan’ın cansız bedenine dün ulaşan ekipler, 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedenini de Kocaaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi mevkiinde buldu. Sel felaketinde kaybolan çocukların, selden bir gün önce piknikte çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Töngel'in çocuklarla birlikte köy içinde gezdiği ve birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin, Akçakoca ya da Esmahanım köyüne hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılmasını istedikleri öğrenildi.

Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

Düzce’de 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedeni bulundu
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