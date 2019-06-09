Selde can pazarı: Suda kalan anne kızı polis kurtardı
ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Birçok ev ve işyeri de yoğun yağış sonrası su altında kaldı. Zemin kattaki evleri su basan anne kız boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı. Selde kurtarma anı da saniye saniye görüntülere yansıdı.
Başkentte akşam saatlerinde bastıran yoğun yağış sele neden oldu. Kent genelinde bir sürü ev ve işyerini su basarken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Sincan’da Ulubatlı Hasan Mahallesi, Birgül Sokakta ise, zemin katta bulunan bir evi su bastı. Bir anda bastıran sel suları evin tavanına yakın bir bölümüne kadar yükseldi. O sırada evde bulunan anne Nurgül ile kızı Sude sel suları içinde kaldı. Suda boğulmak üzere olan anne kıza Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Komiser Yardımcıları Hakan Gür ile Kadir Gönüllüer, anne kızın mahsur kaldığı evin kapısını kırarak boğulmak üzere olan anne ve kızı güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları ise saniye saniye görüntülendi.
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