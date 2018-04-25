Selçuk Üniversitesi 88 personel alıyor | Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı

Selçuk Üniversitesi, personel açığını kapatmak ve kadrosunu daha da güçlendirmek için 88 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Üniversitenin yaptığı alımlar sağlık ile ilgili branşlarda olacak ve en çok hemşire alınacak. Peki, Selçuk Üniversitesi hangi branşlarda personel istihdam edecek? Selçuk Üniversitesi'nin personel ilanına son başvuru ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

1975 yılında Konya'da kurulan lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Selçuk Üniversitesi, personel açığını kapatmak için bünyesindeki Tıp Fakültesi'ne personel alımı yapacağını açıkladı. Üniversitenin ilanına göre başta hemşirelik olmak üzere sağlık alanında 88 personel istihdam edilecek. İşte istihdam yapılacak branşlar...

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görevlendirilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen, fizyoterapist, röntgen teknisyeni ve eczacı alınacak. Yapılan alımlarda KPSS B puanı esas alınacak. Üniversiteden yapılan resmi açıklama şöyle;

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 88 (Seksensekiz) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İstihdam edilecek alımlarda 73 kişi ile hemşirelik başı çekiyor. Hemşirelik ile ilgili ilanlara başvurmak için adaylardan, "Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak" ve "Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak" gibi şartlar aranırken, bunların yanında, aranan başka özel niteliklerde var. Söz konusu ilana başvurular 25 Nisan 2018 Çarşamba günü başlarken, son başvuru günü ise 9 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

ALIM YAPILACAK DİĞER BRANŞLAR VE DETAYLI BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmama

Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek

2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır

Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NİN YAYINLADIĞI İLANIN TAM HALİNİ VE DİĞER DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ