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    Selçuk Şirin’e 2018 Jacobs Ödülü

    Hürriyet Haber
    06.07.2018 - 01:43 | Son Güncelleme:

    New York Üniversitesi Profesörü ve Hürriyet yazarı Selçuk Şirin, İsviçre kökenli Jacobs Vakfı tarafından verilen, sosyal girişimcilik alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2018 Jacobs Ödülü’nü almaya hak kazandı.

    Jacobs Vakfı tarafından yapılan açıklamada Selçuk Şirin’in Amerika’daki Müslüman gençler, göçmen çocuklar ve Suriyeli mülteciler üzerine yaptığı uygulamalı çalışmaları ile ödüle layık görüldüğü belirtildi. Selçuk Şirin’e ödülü, 30 Kasım 2018’de Zürih’te yapılacak özel törende takdim edilecek. 2015 yılında yeni eğitim teknolojilerini kullanarak yenilikçi yollardan çocuklara öğrenme olanağı sunan Project Hope’u başlatmaya karar veren Selçuk Şirin, ödülle birlikte sağlanacak kaynakları da yine çocuklar için kullanacak. Jacobs Ödülü’nden alacağı güç ile kâr amacı gütmeyen online platform kurmayı planlayan Şirin, bu projeyle önümüzdeki 5 yılda 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Bu kez amacı yalnızca mülteci çocuklar değil yoksul çocuklar için de bir umut kapısı açmak.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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