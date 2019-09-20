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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

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Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST'e hafta sonu yoğun katılımcı beklediklerini belirterek herkesi milli teknoloji eserlerini görmeye davet etti.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'e hafta sonu yoğun katılımcı beklediklerini belirterek, herkesi başta milli İHA, SİHA ve helikopterler olmak üzere milli teknoloji eserlerini görmeye davet etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, dördüncü gününde yağışa rağmen ziyaretçi ağırlıyor.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, ilk üç günde 416 bin kişinin TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini duyurdu.

Bayraktar, yağmur sebebiyle bazı etkinliklerin ertelendiğini dile getirirken, "Konserimiz vardı akşam, pazar gününe ertelendi. Hava gösterilerimiz de hava muhalefeti nedeniyle ertelendi." dedi.

Hafta sonu festivale yoğun katılım beklediklerini ifade eden Bayraktar, "Cumartesi ve pazar günleri yüksek düzeyde katılımcı bekliyoruz. Bu nedenle tüm ziyaretçilerimizi sabah erkenden toplu taşıma araçlarıyla gelmelerini tavsiye ediyoruz. Burası çok yoğun olacak." açıklamasını yaptı.

Festivalde 10 bin yarışmacının 19 farklı alanda yarıştığını vurgulayan Bayraktar, herkesi milli İHA'lar, SİHA'lar ve helikopterler başta olmak üzere milli teknoloji hamlesi eserlerini görmeye davet etti.

 

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