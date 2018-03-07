SelÃ§uk Bayraktar'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama... Yeni projeyi duyurdu

20-23 EylÃ¼l 2018 tarihinde 3. havalimanÄ±nda, TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk havacÄ±lÄ±k, uzay ve teknoloji festivali "Teknofest Ä°stanbul"un tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± olan Baykar Makina Teknik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk Bayraktar, 3. havalimanÄ± terminal binasÄ±nda yapÄ±lan tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda, Teknofest Ä°stanbul Festivali ile ilgili basÄ±n mensuplarÄ±na bilgi verdi.



SelÃ§uk Bayraktar konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, "Teknik mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼m Baykar adÄ±na Ã§ok yoÄŸun bir ÅŸekilde kullanÄ±lan silahlÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ± ve insansÄ±z hava araÃ§larÄ±na destek olmak adÄ±na, operasyonun baÅŸÄ±ndan itibaren mÃ¼hendis ekibimizle birlikte sahadaydÄ±k. Ã‡ok yoÄŸun bir ÅŸekilde oradaki faaliyete destek olabilmek iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k ve yapmaya da devam edeceÄŸiz" dedi.



"UZAYA Ä°LK Ä°LGÄ° DUYAN MEDENÄ°YETLERDEN BÄ°RÄ°SÄ°YÄ°Z"



Teknofest Ä°stanbul fikrinin, geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen liseler arasÄ± model uÃ§ak yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bayraktar, "Ãœlkemizin havacÄ±lÄ±ÄŸa ilgi duyan ve havacÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten milletler arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, bugÃ¼n dÃ¼nya devlerinden birisi olabilecekken ne yazÄ±k ki teknolojinin de ana motoru sayÄ±labilecek havacÄ±lÄ±k ve uzay alanÄ±nda hak ettiÄŸimiz yerde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Oysa tarihimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda uzaya ilk ilgi duyan, uzayÄ± ilk gÃ¶zetleyen medeniyetlerden birisiyiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N EN KAPSAMLI TEKNOLOJÄ° YARIÅžMALARI



Teknofestâ€™te 12 farklÄ± kategoride dÃ¼zenlenecek teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin en kapsamlÄ± yarÄ±ÅŸmalarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bayraktar, "BugÃ¼n dÃ¼nyada teknolojinin birÃ§ok alanÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmalar bilimsel geliÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±ran ve o alanda en ileri teknolojik Ã¼rÃ¼nleri Ã¼reten giriÅŸimleri ortaya Ã§Ä±karÄ±yor. Biz de Teknofest kapsamÄ±nda dÃ¼zenleyeceÄŸimiz farklÄ± yaÅŸlardan genÃ§lerin katÄ±lacaÄŸÄ± teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¼lkemizin havacÄ±lÄ±k, uzay ve teknoloji alanlarÄ±ndaki geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.



"Ä°NSANSIZ JET Ã‡ALIÅžMASINA BAÅžLAYACAÄžIZ"



Gelecekteki projelerle ilgili de konuÅŸan SelÃ§uk Bayraktar, "Åžuanda kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en iyisi diyebileceÄŸimiz taktik insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± yaptÄ±k. Bundan sonra da inÅŸallah dÃ¼nyada kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda en moderni diyebileceÄŸimiz 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 1,5 ton yÃ¼k taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra da insansÄ±z jet Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±za baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" ifadesini kullandÄ±.



