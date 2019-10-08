Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte SİHA'nın sırrı…
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Twitter hesabından SİHA'larla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda " SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor.
Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 7, 2019
130bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor
Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman.
O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!🇹🇷#TürkMilletiOrdusununYanında pic.twitter.com/FbfrYhdA95
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