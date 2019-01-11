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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar paylaştı! ''Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi''

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Selçuk Bayraktar paylaştı! ''Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi''

Tasarladığı İHA’larla dünyada başarısını kanıtlayan ve Türkiye’nin savunma sanayisinde kıskandıran adımlar atan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter’dan gündeme damga vuracak paylaşımlarda bulundu. İHA’ların ilk yapılış tarihinde İsrail detayına dikkat çeken Bayraktar, TSK içerisinde askeri yetkililerin nasıl rahatsız olduklarını paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'ların yapılış aşamasında meydana gelen olayların perde arkasına dair gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Bayraktar, Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını isteyen gruplara dikkat çekerek, devlet içerisindeki ihanet şebekesi mensupları tarafından İHA'ların üretilmemesi için kendilerine yapılan yasakları ve zorlukları anlattı. İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaşımları;

"O DÖNEMDE DÜNYADA HİÇBİR İHA'DA YOKTU"

#SeyirDefteri 2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu.O gün tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapılır. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edilir. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir ihada yoktur.

Selçuk Bayraktar paylaştı Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi


"YERLİ İHALARI ENGELLEMEK İÇİN UÇUŞLARI YASAKLADILAR"

O dönemde ülkemizde israil'den kiralanan ihalar kullanılmaktadır. Denemeler için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak olur.

Selçuk Bayraktar paylaştı Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi


"BİRİLERİ İYİCE RAHATSIZ OLDU"

Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar. Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış). 8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder..

"HALUK BAYRAKTAR'I TUTUKLAMAYA DAHİ KALKTILAR"

Denemeleri belgelemek için gönderilen askeri heyetten birileri gecenin karanlığında büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalışır, tartışmalar çıkarır ve Genel Müdürümüz @haluk Bayraktar'ı tutuklatmaya dahi kalkarlar..

"BİRİLERİNİN İHANETİ BAYRAKTAR'I 4 SENE GECİKTİRDİ"

Bütün bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir. Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir.

Selçuk Bayraktar paylaştı Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi


 

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