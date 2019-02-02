Selçuk Bayraktar: Malazgirt projesi maşa bürokratlarca öldürüldü
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt'in maşa bürokratlarca öldürüldüğünü söyledi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli Heli İHA’sı Malazgirt'in fotoğraflarını paylaşarak
"Eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü." ifadelerini kullandı.
#SeyirDefteri Hakkari Hantepe 2009— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 1 Şubat 2019
Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü. pic.twitter.com/5BnsPtjPIN
‘Kamudan bize tek kuruş aktarılmadı’
Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, vakfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada “Gelirlerimizin tamamı kurucularımızın bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş yoktur” denildi. Bayraktar da açıklamayı Twitter’dan paylaşarak şu mesaja yer verdi: “Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir iftira ve karalama, hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi yolundan bizi döndüremez!”
Vakfımıza İBB tarafından para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır.— TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) 31 Ocak 2019
Gelirlerimizin tamamı kurucularımızın bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş yoktur.
Açıklamamız: pic.twitter.com/6zO3hMnlQw
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle