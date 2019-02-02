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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar: Malazgirt projesi maşa bürokratlarca öldürüldü

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Selçuk Bayraktar: Malazgirt projesi maşa bürokratlarca öldürüldü

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt'in maşa bürokratlarca öldürüldüğünü söyledi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli Heli İHA’sı Malazgirt'in fotoğraflarını paylaşarak

"Eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü." ifadelerini kullandı.


‘Kamudan bize tek kuruş aktarılmadı’

Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, vakfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada “Gelirlerimizin tamamı kurucularımızın bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş yoktur” denildi. Bayraktar da açıklamayı Twitter’dan paylaşarak şu mesaja yer verdi: “Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir iftira ve karalama, hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi yolundan bizi döndüremez!”


SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (02.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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