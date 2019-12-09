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HaberlerGündem HaberleriSelçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek
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Gündem
09.12.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2020 Gaziantepte düzenlenecek

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