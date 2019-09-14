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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar canlı yayında duyurdu: İlk uçuşu çok yakın bir zamanda…

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

İşte Bayraktar’ın programda yaptığı açıklamalardan ve Teknofest’e dair verdiği bilgilerden satır başları:

Akıncı teslim edildiğinde dünyanın en moderni olacak.

Bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor. Akıncı büyük bir proje.

Terörle mücadelede kullanılacak.

İnsansız hava uçağına çalışıyor ABD ve Rusya. Bunlar çalışılıyor. Ama bu bir yarış.

Akıncı çok büyük bir proje. İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz.

Uçaklarımızın fiyatı İsrail’den aldığımız Heronların beşte biri kadardı.

Kendi sınıfında fiyat performans oranı en iyi olan diyebiliriz.

Yurt dışına satarken dışarıdaki piyasa fiyatına daha yakın bir fiyattan satıyoruz.

TB2 Katar’da 27 saat havada kalarak rekor kırdı. Kendi sınıfında ciddi bir rekor.

TEKNOFEST

İstiyoruz ki bu fuarlara yüzbinler milyonlar gelsin. Gençlerimize bu teknolojiler sevdirilsin. İnsan sevdiğinin peşinden gider. Ufak yaştan bu tür şeyleri sevmelerini istiyoruz.

Sadece oyun oynamak için değil. “Ben bunu nasıl yaparım”a merak salsın.

Teknofest ne zaman başlayacak Teknofest nerede
Teknofest ne zaman başlayacak? Teknofest nerede?

Teknofest çok büyük bir takım oyunu. Teknofest Atatürk Havalimanı’nda 17-22 Eylül arasında yapılacak.

Geçen yıl 550 bin katılımcı oldu. Bu sene katılım 5 katı gidiyor geçen yıla göre. 100 bini geçti on line kayıt yaptıranların sayısı.

Bu fuar ticari bir maksatla yapılmıyor. Girişler ücretsiz. Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak.

Akıncı orada olacak. Uçan araba Cezeri’yi görebilecek ziyaretçiler.

UÇAN ARAÇ CEZERİ PROJESİ

Dünyada 50’nin üzerinden uçan araba prototipi var. Bunların yola çıkması en az 15 sene. Biz de bu alanda varız. Çinli bir firma çok ileride bu alanda. 10-15 sene sonra havada uçan arabaları göreceğiz.

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