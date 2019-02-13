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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/DHA
13.02.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Selatin Tüneli'nde TIR devirildi; hurdalar yola saçıldı

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Selatin Tüneli'nde TIR devirildi; hurdalar yola saçıldı

AYDIN- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'dan yola saçılan hurdalar nedeniyle tünelin Aydın- İzmir yönü, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Aydın- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen, hurda yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kasasındaki hurdalar ise yola saçıldı. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bir süre kapalı kalan tünelin Aydın- İzmir yönü, yola saçılan hurdalar ve devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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