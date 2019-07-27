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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

'Selamımızı almadı' diye öldürdüler! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul Kumburgaz’da 2017 yılında ailesi ile tatile giden Tahir Ataş’ın (38) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Ataş'ı 'Selamımı almadı' diye öldüren 2 sanığın 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmederken ölüme götüren bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Kumburgaz’da 7 Temmuz 2017’de ailesi ile tatil yapmaya giden Tahir Ataş’ın (38) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Cumhur Beğeçarslan (26), Muhammet Erşaru (22) ve Uğur Erşaru (23) hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cumhur Beğeçarslan ve Muhammet Erşaru ile tutuksuz sanık Uğur Erşaru hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.

İlk duruşmadan bugüne üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklardan Muhammet Erşaru, 15 kişi tarafından darp edildiğini söyleyerek adalet istediğini belirtti. Sanıklardan Cumhur Beğeçarslan da tahliyesini talep ederken, tutuksuz sanık Uğur Erşaru ise beraatini istedi.
Müştekiler ve müşteki avukatı Tekin Turan ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme hükmünü açıkladı.

Mahkeme sanık Uğur Erşaru’nun beraatine hükmederken, sanıklar Muhammet Erşaru ve Cumhur Beğeçarslan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşmanın bitmesinin ardından konuşan müşteki avukatı Tekin Turan verilen cezanın az olduğunu ve beraat kararının yerinde olmadığını söyleyerek karara itiraz edeceklerini aktardı.

Kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan görüntülerde şüphelilerin ellerindeki soplar ve bıçaklarla maktüle saldırdıkları görülüyor. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşların da araya girmeye çalıştıkları kameralara yansıyor.

Selamımızı almadı diye öldürdüler Korkunç görüntüler ortaya çıktı
İddianame

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede maktul Tahir Ataş’ın ailesi ile birlikte olaydan 1 hafta kadar önce Kumburgaz’a tatile gittiği, olay tarihinde de eşi ile birlikte yürüyüşe çıktığı anlatılıyor. İddianamede sanıklar Cumhur Beğeçarslan ve Muhammed Erşaru’nun aşırı alkollü vaziyette aynı sokakta oldukları ve verdikleri selamı almaması üzerine maktulü darp ettikleri ardından olay yerinden ayrıldıkları yer alıyor. Maktul ile ailesinin yürüyüşün ardından eve döndüklerinin ve bir süre sonra 2 sanığın da aynı sokağa girerek başka şahıslar ile tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede, maktulün tartışmanın yaşandığı yere gittiği, sanık Cumhur Beğeçarslan ile Muhammed Erşaru’nun ellerindeki bıçaklar ile maktulü yaraladıkları ifade ediliyor. Diğer sanık Uğur’un da maktulü bıçakladığının aktarıldığı iddianamede, maktulün bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılıyor. İddianamede 3 sanığın da müebbet hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

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