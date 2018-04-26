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    Selami Altınok kimdir?

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adaylığı için az önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifa etti. Tokat, Bitlis, Van, Samsun ve Antalya’da kaymakamlık yapan Selami Altınok, 2016 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü görevini üstleniyordu. İşte Selami Altınok’un hayatına ilişkin detaylar!

    Selami Altınok, 1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.
    Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.

    Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekaleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. 29 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

    30 Kasım 2015 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında Bakanlık Onayı ile Bakan Yardımcısı olarak vekaleten görevlendirilmiştir.  18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır. 10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Sayın Selami ALTINOK, Gülhan ALTINOK (Mühendis/Hakim) ile evli olup iki erkek, bir kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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