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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ (DHA)
01.07.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Şelaleyle selfie çekerken suya düşen Serkan'ın yeri tespit edildi

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Şelaleyle selfie çekerken suya düşen Serkan'ın yeri tespit edildi

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile dün selfie çekmek isterken dengesini kaybedip kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Bulunduğu yer tespit edilen Timurbuğa'ya bölgenin dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ulaşılamadı. Su seviyesinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, dün ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'nin olduğu bölgeye gitti. Timurbuğa, saat 17.00 sıralarında şelalenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıktı. Selfie çekmek isterken dengesini kaybeden Timurbuğa, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Serkan Turan Timurbuğa'ya dün geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı.

Şelaleyle selfie çekerken suya düşen Serkanın yeri tespit edildi
YERİ TESPİT EDİLDİ

Gece ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına, bu sabah tekrar başlandı. Kayseri Turkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan gelen polis dalgıçlar da çalışmalara katıldı. Yapılan aramalar sonucu Serkan Turan Timurbuğa'nın bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi.

Şelaleyle selfie çekerken suya düşen Serkanın yeri tespit edildi
Bölgenin çok dar ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle Timurbuğa'ya ulaşılamadı. Bunun üzerine suyun seviyesinin düşürülmesi amacıyla şelalenin üst tarafında yönünün de değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sürdürülürken, Timurbuğa'nın yakınları ve arkadaşları ise iyi haber almayı bekliyor.

Şelaleyle selfie çekerken suya düşen Serkanın yeri tespit edildi

Selfie çekerken kayalıklardan düştü
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