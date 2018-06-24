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    Selahattin Demirtaş, oyunu cezaevinde kullandı

    Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)
    24.06.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oyunu, hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan 9902 numaralı sandıkta kullandı.

    Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, oylarını cezaevine getirilen 164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı sandıkta kullandı.

    Selahattin Demirtaş oyunu kullandıktan sonra, sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan ile birlikte olan fotoğrafın paylaşarak, "Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

     

     

    Etiketler: secim2018 , Seçim , son dakika , haberler
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