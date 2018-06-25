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    Sel suları köprüyü yıktı, karayolu ulaşıma kapandı

    İHA
    25.06.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Üzerinden Erzurum - Artvin karayolunun geçtiği köprü, sel suları nedeniyle yıkılırken, yol trafiğe kapandı. Onlarca araç mahsur kaldı.

    Oltu'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle saat 17.30 sıralarında İriağaç Mahallesi'nden geçen dere taştı. Sel suları derenin istinat duvarıyla birlikte üzerindeki köprünün yıkılmasına neden oldu.

    Sel suları köprüyü yıktı, karayolu ulaşıma kapandıOltu ilçesi ile Artvin'i birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Jandarma, köprüye giden yolun her iki yönünde önlem alarak araç geçişine izin vermedi.

    Sel suları köprüyü yıktı, karayolu ulaşıma kapandıSeçimlerde görev yapan 5 sandık görevlisi de yolda kaldı. Görevliler, alternatif bir güzergahtan ilçe merkezine ulaşabildi. Karayolları ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren köprü üzerinde yapacağı çalışmayla yolu ulaşıma açacak.

    Sel suları köprüyü yıktı, karayolu ulaşıma kapandı

    Etiketler: Erzurum , son dakika , haberler
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