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    Sel suları can aldı 

    BALIKESİR (İHA)
    27.05.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağan yağmur nedeniyle oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti. 

    Bandırma'nın Edincik Mahallesi Narlı Mevkii'nde meydana gelen olayda yağan yağmur nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı.

    Erdek - Edincik Yolu Narlı Mevkii'nde bulunan zeytin bahçelerindeki tel çitler ve topraklar sel sularının etkisi ile sürüklenirken, o esnada kendisine ait zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş sel sularına kapılıp boğularak can verdi.

    Çelik'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken yağışların etkisi ile bölgede biriken toprak ve yıkıntılar ise Belediye ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.

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    Etiketler: Balıkesir , gündem
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