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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.07.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

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Düzce’de geçtiğimiz günlerde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Akçakoca’da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

Sel felaketi Akçakoca’da turizmi de vurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi de denize akan derelerden dolayı sahil kesimi adeti çamur haline geldi. Sahiller selin getirdiği odunlarla doldu. Esnaflar sahilleri temizlemeye başladı. Büyük tomruklar tek tek sahil kesiminden kaldırılıyor.

Denize girmek yasak

Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere asılan tabelalar da “18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır” tabelası asıldı.

Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu

Sahilde sezonluk işletmecilik yapan Saffet Yiğit ticaretin durduğunu belirterek, “Denize girmek şu an 5-6 günlük yasak. Numuneler alınıyor sudan. Kurban Bayramı'na kadar bütün plajlarımız hazırlanacak. Belediyemiz faal bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bizde sahilimizi temizlemeye çalışıyoruz. Plajlarımız aktif duruma gelecek. Bütün esnaflar tabi ki etkilendi. Ticaret durmuş durumda. İnsanlar bayağı perişan durumda. Esnafların durumu da kötü. Akçakoca’da şu anda faaliyet 5-6 gün sonra başlayacak. İnsanlar normal hayatlarına geri dönecek. Biz de plajlarımızı hazırlayıp Kurban Bayramı'na hazırlayacağız. Zararımız çok büyük. Zarar böyle maddi olarak söylenebilecek bir rakam değil. Ticarette durmuş durumda. İnsanlar şu an Akçakoca’yı çok kötü bir durumda biliyor ama toparlanacağız. 5-10 gün içinde her şeyi toparlayıp insanların gelmesini rahat etmesini sağlayacağız. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bunu bir iki gün içinde bitirip kumsallarımızı hazırlayacağız. İnsanları yine eskisi gibi ağırlamaya çalışacağız. Güzel bir tatili yaptıracağız” dedi.

Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

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