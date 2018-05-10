Sel köylüleri esir aldı: 5 kişi mahsur kaldı 

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde aşırı yağışlar sele neden oldu. Edinilen bilgiler göre, saat 17.00 sularında taşan sel suları köyün yolunu aşarak köyün çevresini sardı. Aniden çevreyi saran sel sularının arasında koyunlarıyla kalan çoban köylülere haber verdi. Yardıma giden köylüler çobana yardım etmek istedi ancak bir türlü ulaşamadı. Köylüler bu sırada sel suları arasında arı kovanlarıyla kalan arıcıları fark etti. Bunun üzerine köylüler Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için botla harekete geçti. Köye gitmek isteyen vatandaşlar yolu kapatan sel suları yüzünden araçlarında mahsur kaldı.

Araçlarında bekleyen vatandaşlar, “Köye gitmek istedik ama su yüzünden gidemiyoruz. Mahsur kalan arkadaşlarımız var ama iste burada kaldık. Biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

Mahsur kalanları kurtarmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.