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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.06.2019 - 01:03, Son Güncelleme:

Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı

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Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı

İstanbul'un çeşitli yerlerinde iki gün önce etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selden dolayı Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın temelinde kayma ve kolonlarında çatlaklar meydana geldi. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binadaki yaşayanlar tahliye edildi.

KOLONLAR ÇATLADI BEŞ KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in bina içerisinde uzman ekiple yaptığı inceleme sonucu saat 20.00 sıralarında beş katlı binada yaşayanlar yakın otellere ve Belediyenin konaklama tesislerine yerleştirildi. Yıkılma tehlikesi nedeniyle mühürlenen binanın yanındaki binada yaşayan bir vatandaş gelişmeleri şöyle anlattı, "Gündüz sabah saatlerinde oldu. Binadan garip sesler geliyordu, belediyeye haber ettik onlar başka yere yönlendirdi.

Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı

Beş altı saat bir gelen olmadı daha sonra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerine geldi incelemelerde bulundu. Kapıya mühür koydular, binanın kolonlarında büyük şekilde çatlaklar oldu, sesler ara ara gelmeye devam ediyor. Bütün binayı boşalttılar, hiç bir şekilde giriş yapamıyoruz. Arkadaşların içeride özel eşyaları da kalmış ama hiç bir şekilde giriş yapılamıyor. Selden sonra binanın kolonlarında oynamalar olmuş, binada sallantı olmuş. Belediyeye haber verdik, belediye gelip binayı kontrol altına aldı. Buradaki aileleri otele gönderdiler, akrabası olanlarda onlara gitti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in söylediğine göre yarın buraya denetçiler geleceklermiş" dedi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken içeriye girişlere kesinlikle izin verilmiyor.

Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı

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