Sel kardeşlerin gülünç savunmaları işe yaramadı! Magandalar tutuklandı

Geçtiğimiz cumartesi günü Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle Bahçıvan çiftinin otomobilinin aynalarını tekmeleyerek kırıp daha sonra otomobilin kaputuna çıkarak tekmelemişti. Bahçıvan çiftinin, ‘Araçta hamile var, polisi arıyorum’ demelerine aldırış etmeyen Sel kardeşler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçıvan çiftinin çektiği görüntüler ve şikâyet üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Seydioğlu Baklava A.Ş. sahipleri olan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında “mala zarar vermek” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından soruşturma başlattı.

‘AYNAYI İSTEM DIŞI KIRDIM’

Şüpheli Sel kardeşler, dün sabah ifade vermek üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi’ne geldi. Ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Hasan Sel, polisteki ifadesinde şunları söyledi: “Şikâyetçilerin aracını sollarken, ani bir şekilde önümüze doğru geçti. Ani fren yapıp durduk. Bir hasar oluşmadı, yolumuza devam ettik. O araç sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak yanımıza geldi. Kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Sonrasında şoför mahallinde bulunan şahıs camını açarak küfür ve hakaret etti. Acelemiz olduğu için durmadık. Elimle, ‘Ne var, hayırdır’ işareti yaptım. Sonra, trafik yavaşladığı anda arkamızdan çarptı. Bu aracımıza üçüncü çarpmaydı. Biz aracımızdan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camı açmasını istedim. Camı açmadı. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı ve geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum ve ‘Hamileyim’ diye bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı polise teslim ettim. Bize küfür etmesinden ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı, araç sürücüsünden davacı ve şikâyetçiyim.”

‘BAYANIN OLDUĞU ARAÇLA DİYALOĞA GİRMEM’

Olay akşamı hasta olan annesini ziyaret etmek amacıyla Kastamonu’ya doğru yola çıktıklarını belirten Hüseyin Sel ise “Acelem olduğu için bazı noktalarda emniyet şeridini kullanmış olabilirim. Amacım onları yatıştırmak ve onlarla konuşmaktı. Ben araç içindeki bayanın hamile olduğunu bilmiyordum” dedi.

Adliyeye sevk edilen Hasan Sel, emniyette verdiği ifadesini tekrar etti ve “Yine de şahısların uğradıkları maddi ve manevi zararları gidermek ve özür dilemek isterim” dedi. Hüseyin Sel de “Ben, bayanın olduğu hiçbir araçla diyaloğa kesinlikle girmem. Hamilelik olayını sosyal medyadan öğrendik. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Özür dilemeye hazırım. Firmamız ve ailemiz bu durumdan zarar görmüştür. Biz de şikâyette bulunduk. Ancak duruma göre şikâyetimizi geri çekeriz” dedi. Hasan Sel, ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ , ‘mala zarar verme’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından, kardeşi Hüseyin Sel ise, ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sel kardeşler tutuklandı.

SEYİDOĞLU İLE MAHKEMELİK

Saldırı anı görüntüleri tepkilere neden olurken, yarım asırlık Seyidoğlu Baklava ile aralarında bir süredir yaşanan ‘marka kavgası’nı da gündeme taşındı. Kavgaya karışan Sel kardeşler, Seydioğlu Baklava Gıda Sanayi Ve Tic. AŞ’nin sahibi. Pendik’te bulunan Seydioğlu Baklava AŞ 1991 yılında kurulmuş. Kastamonulu Sel kardeşlerin sahibi olduğu marka Seydioğlu Baklava adı ile faaliyet yürütüyor. Logosunda 1951 yılı yazan Seydioğlu Baklava’nın internet sitesi kapatılırken, şirketin telefonlarına ise yanıt verilmiyor. Saldırı görüntülerinin yayılması sonrası, çok sayıda kişi isim benzerliğinden ötürü 1952’den bu yana faaliyette olan Seyidoğlu Baklava’ya tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Sel kardeşlerin kullandığı “Seydioğlu Baklava” markası da davalık durumda. Seyidoğlu Gıda AŞ adına ise yine ‘marka hakkına tecavüz’ iddiası ile dün dava açıldığı öğrenildi.

Seyidoğlu firması da Seydioğlu markası ile hiçbir bağlarının olmadığını belirterek “Kendilerine karşı taklitçilik yaptığı gerekçesiyle açılmış ve devam eden bir dava mevcuttur. Hamile bir kadını darp etmek gibi utanç verici bir olayda Seyidoğlu markasının adının hatayla dahi olsa anılmasından büyük üzüntü duyduk” denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

O POLİS AÇIĞA ALINDI

Şüpheli Hüseyin Sel’i polis merkezinin kapısında karşılayıp elini sıkan ve sırtını sıvazlayan polisin görüntüleri sosyal medya tepki çekti. Görüntülerin yayınlanmasından birkaç saat sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, söz konusu karakol amiri komiserin görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BEBEĞE KONTROL

Bahçıvan çifti dün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye geldi. Bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyen baba Bahçıvan, “Panik atak ve strese dayalı bu yaşadığımız olaylardan dolayı sıkıntı yaşadığımızı söyledi doktorlar” dedi. (DHA)