Sel gitti kum kaldı

Birkaç gündür etkili olan sağanak yağmur Bursa ve ilçelerini perişan etti. Heyelan ve sel Bursa-Orhangazi karayolunda kamyonları yuttu. Orhaneli Doğancılar Mahallesi’nde sel baskını yüzünden evler, samanlıklar yıkıldı. Traktörler, binek araçlar sel ve kum altında kaldı. Bursa merkezde aşırı yağışlardan fareler bile kendilerini kuru yerlere attı.



Bursa

Kocaeli'de önceki gece etkili olan sağanakta birçok cadde ve sokak, su taşkını ile gelen molozlarla doldu. Karadenizliler Mahallesi'nde ahırları su bastı. Bir vatandaş telef olmasından korktuğu büyükbaş hayvanlarını evinin balkonuna taşıdı.



Yalova

Yalova’da sabah 06.30 sularında 30 dakika süren yağışta Fatih, İstanbul, Cumhuriyet ve Yalı caddeleri göle döndü, onlarca ev ve işyerini su bastı. İtfaiye yetkilileri, kendilerine 200 civarında su baskını ihbarı geldiğini açıkladı.



Manisa

Muğla’nın Ortaca ilçesi ile Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde aşırı yağıştan evleri su bastı. Ortaca’da 45 dakika süren sağanağın önüne katıp getirdiği çöpler bazı rögarların tıkanmasına neden oldu. İlçenin işlek caddelerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler suyla dolu yollarda güçlükle ilerledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına, 54. Kiraz Festivali kapsamında kurulan çadırları uçurdu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy, Akören ve İsisu köylerinde bazı ev ve ahırları su bastı.