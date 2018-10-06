Sel gitti, çamur kaldı... 'Gidecek yerim kalmadı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSel gitti, çamur kaldı... 'Gidecek yerim kalmadı'
GeriGündem Sel gitti, çamur kaldı... 'Gidecek yerim kalmadı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/ARAKLI (Trabzon) (DHA)
06.10.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Sel gitti, çamur kaldı... 'Gidecek yerim kalmadı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sel gitti, çamur kaldı... 'Gidecek yerim kalmadı'

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gece etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Sel sularının çekildiği ilçede başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Vatandaşlar selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Evini su basan Ümmiye Karakuş, ''Gidecek yerim kalmadı. Kalmaya yerim yok. Komşularımda kalıyorum'' dedi.

Doğu Karadeniz’de önceki gece yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, Trabzon, Rize ve Artvin'de sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon’un Araklı ilçesi Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Deresi’nin taşması sonucu çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Sel sularını kovalarla tahliye eden ve balçık temizliğini, sürdüren vatandaşlar selden kurtardıkları eşyalarını evlerinden çıkarıyor. İş makineleri de sel taşkını sırasında hasar gören yolların onarımına başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağına dolan malzemeyi çıkarıyor. AFAD ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.

''GİDECEK YERİM KALMADI''

Evini su basan Ümmiye Karakuş, taşan dere sularının eve girdiğini belirterek ''Biz evde yoktuk. Taşan dere suları mutfağın penceresini kırarak evin içine girdi, katı doldurdu. Ev kullanılamaz hale geldi. Bütün beyaz eşyam, oturma odam, televizyonum, dolabım su ve çamur altında kaldı. Gidecek yerim kalmadı. Kalmaya yerim yok. Komşularımda kalıyorum'' dedi.

Sel gitti, çamur kaldı... Gidecek yerim kalmadı
''YARDIM BEKLİYORUZ''

Yakup Karakuş da, ''Komşumuzun durumu iyi değil. Biz devletten gelecek yardımı bekliyoruz. Eğer gelmezse biz komşuları olarak yardımlarla bu hasarı gidermeye çalışacağız. Evdeki her şey perişan oldu, kullanılmaz hale geldi. Burası yaşanacak ya da durulacak vaziyette değil. Böyle afetler yıllardır oluyor. Buradaki ana sorun Bayburt yolu üzerindeki menfezdir. 2005'de de böyle bir afet yaşandı. Eğer o zaman geniş bir köprü yapılmış olsaydı bugün bu sıkıntıları yaşamamış olurduk. Devletimizden Allah razı olsun buraya ekiplerini, iş makinelerini gönderdi, burada çalışıyorlar. Ama daha öncesinden önlem alınsaydı bunlara gerek kalmazdı'' diye konuştu.

Sel gitti, çamur kaldı... Gidecek yerim kalmadı

BELEDİYE BAŞKANI: YARALAR SARILIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu. Başkan Gümrükçüoğlu yaraların sarılacağını belirterek, ''Kaşıkçı bölgemizde gördüğünüz hasar epeyce büyüktür ve buradaki günlük hayatı etkilemiştir. İlk andan itibaren ilk saatlerden itibaren 24 saat esaslı çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kamunun diğer kuruluşları Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile birlikte koordine bir tutum ve çalışma ile şehrin tümünde gereken müdahaleleri yapmayı sürdürmektedir. Camimiz, vatandaşımızın evi olsun onlarında çamurlarının boşaltılması, hasar gören eşyalarının yenilenmesi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz devletimize milletimize ve halkımıza güveniyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Bunların hepsini inşallah el birliğiyle temizleyip düzenleyip tekrar eskisinden de daha iyi yararlanılır hale getirmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz.Tüm halkımıza bölgemize şehrimize geçmiş olsun diyoruz'' dedi.

Sel gitti, çamur kaldı... Gidecek yerim kalmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uydu fotoğraflarında bile görülmüştü! Bakan Akar'dan açıklama geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: Bunu en az 800 teröristle ödeyecekler

12 gün sonra oğlunun ihbarıyla ortaya çıktı... İmam açığa alındı

İstanbul'da... 2500 yıllık... Yok olmak üzere