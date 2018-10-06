Sel gitti, çamur kaldı... 'Gidecek yerim kalmadı'

Doğu Karadeniz’de önceki gece yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, Trabzon, Rize ve Artvin'de sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon’un Araklı ilçesi Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Deresi’nin taşması sonucu çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Sel sularını kovalarla tahliye eden ve balçık temizliğini, sürdüren vatandaşlar selden kurtardıkları eşyalarını evlerinden çıkarıyor. İş makineleri de sel taşkını sırasında hasar gören yolların onarımına başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağına dolan malzemeyi çıkarıyor. AFAD ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.

''GİDECEK YERİM KALMADI''

Evini su basan Ümmiye Karakuş, taşan dere sularının eve girdiğini belirterek ''Biz evde yoktuk. Taşan dere suları mutfağın penceresini kırarak evin içine girdi, katı doldurdu. Ev kullanılamaz hale geldi. Bütün beyaz eşyam, oturma odam, televizyonum, dolabım su ve çamur altında kaldı. Gidecek yerim kalmadı. Kalmaya yerim yok. Komşularımda kalıyorum'' dedi.

''YARDIM BEKLİYORUZ''

Yakup Karakuş da, ''Komşumuzun durumu iyi değil. Biz devletten gelecek yardımı bekliyoruz. Eğer gelmezse biz komşuları olarak yardımlarla bu hasarı gidermeye çalışacağız. Evdeki her şey perişan oldu, kullanılmaz hale geldi. Burası yaşanacak ya da durulacak vaziyette değil. Böyle afetler yıllardır oluyor. Buradaki ana sorun Bayburt yolu üzerindeki menfezdir. 2005'de de böyle bir afet yaşandı. Eğer o zaman geniş bir köprü yapılmış olsaydı bugün bu sıkıntıları yaşamamış olurduk. Devletimizden Allah razı olsun buraya ekiplerini, iş makinelerini gönderdi, burada çalışıyorlar. Ama daha öncesinden önlem alınsaydı bunlara gerek kalmazdı'' diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: YARALAR SARILIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu. Başkan Gümrükçüoğlu yaraların sarılacağını belirterek, ''Kaşıkçı bölgemizde gördüğünüz hasar epeyce büyüktür ve buradaki günlük hayatı etkilemiştir. İlk andan itibaren ilk saatlerden itibaren 24 saat esaslı çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kamunun diğer kuruluşları Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile birlikte koordine bir tutum ve çalışma ile şehrin tümünde gereken müdahaleleri yapmayı sürdürmektedir. Camimiz, vatandaşımızın evi olsun onlarında çamurlarının boşaltılması, hasar gören eşyalarının yenilenmesi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz devletimize milletimize ve halkımıza güveniyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Bunların hepsini inşallah el birliğiyle temizleyip düzenleyip tekrar eskisinden de daha iyi yararlanılır hale getirmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz.Tüm halkımıza bölgemize şehrimize geçmiş olsun diyoruz'' dedi.