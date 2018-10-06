Sekiz kahramanı sonsuzluğa uğurladık
Batman Gercüş’te operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker memleketlerinde düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verildi. Cenazelere katılan binlerce kişi terörü lanetledi.
ŞEHİT YAHYA ŞEN (24)
KIRIKKALE ŞEHİDİNİ UĞURLADI
KIRIKKALELİ şehit Uzman Çavuş Yahya Şen (24) memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Nur Camisi’ndeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Soylu ve Bilal Erdoğan, şehidin babası Emrullah Şen ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan ve diğer protokol üyeleri, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu sırada bir vatandaş Bakan Soylu’ya “Vatan hainleri için idam istiyoruz” diye seslendi. Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.
ŞEHİT NEŞET GÖK (25)
KÜÇÜK BATUHAN'DAN AĞABEYİNE SELAM
ESKİŞEHİRLİ şehit Uzman Çavuş Neşet Gök’ün 7 yaşındaki kardeşi Batuhan Gök, cenaze törenine askeri kamuflajla katıldı. Şehidin babası Turan, annesi Nurcan ve diğer kardeşi Burak cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Tabutun olduğu alana Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte el ele gelen Batuhan, bir an olsun ağabeyinin başından ayrılmadı. Burada askeri yetkililer ve cenaze törenine katılanlar ile birlikte dualar eden küçük Batuhan ardından Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu’nun yanında cenaze namazını kıldı. Şehit Neşet Gök’ün naaşı, Kanlıpınar Şehitliği’nde defnedildi.
ŞEHİT SÜLEYMAN AYDIN (29)
BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI
PKK’nın kalleş saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın cenazesi memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Mustafa Camisi’ne getirildi. Burada şehidin eşi Dilek ile baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Niyazi Aydın, terörü lanetleyerek, “Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim” dedi. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği’ne defnedildi.
ŞEHİT OKAN DİNÇER (29)
BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI
ŞEHİT Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) naaşı, Balıkesir Bigadiç’teki baba evinde helallik alındıktan sonra ilçe meydanına getirildi. Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce katıldı. Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Dinçer’in naaşı ailesinin yaşadığı mahallenin mezarlığında toprağa verildi.
ŞEHİT UĞUR GÖKSU (29)
ÜNİFORMASINI GİYDİ
ŞEHİT Uzman Çavuş Uğur Göksu (29), memleketi Samsun’da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu tören süresince güçlükle ayakta durabildi. Şehit annesi, oğlunun tabutuna sarılıp öptü, başında dua etti. Şehidin ağabeyi Seyit Ahmet Göksu tabutun başında ağlayan oğlu Halil Göksu’ya (7), “Oğlum ağlamayacağız. Hainleri sevindirmeyeceğiz. Üç oğlum daha var bu vatan için” dedi.
Şehidin yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ da gözyaşı döktü. Nişanlısının asker üniformasını giyerek törene katılan Atağ, tabuta sarılıp ağıt yaktı. Şehit nişanlısının fotoğrafını öpen Atağ, “Niye beni bıraktın Uğur. Söz verdim ağlamayacağım. Hayallerimizi aldı hainler. Umutlarımızı aldılar” dedi. Cenaze namazının ardından şehit Uğur Göksu, Deliahmetoğlu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ŞEHİT ALİ HEKİM (27)
ANNE: OLMADI BÖYLE OĞLUM
ISPARTALI şehit Uzman Çavuş Ali Hekim için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayşe Hekim, sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye üzerinde getirildi. Anne Ayşe Hekim, “Olmadı böyle oğlum” diyerek ağıt yaktı. Ali Hekim’in 25 gün önce evlendiği eşi Ayşe Hekim ise gözyaşlarını tutamazken eşinin tabutuna sarılıp uzun süre öptü. Şehit Ali Hekim’in cenazesi, Isparta Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.
ŞEHİT ÖZGÜR CAN İNCE (26)
BABADAN SON VEDA
ŞEHİT Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören yapıldı. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce törene askeri üniformayla geldi. Cenaze namazının ardından şehidin tabutu götürülürken baba Ömer İnce ve akrabaları son kez dokunarak vedalaştı.
ŞEHİT ÖMER YİĞİT ULUS (28)
'DİMDİK DURACAĞIM'
ŞEHİT Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (28) için İzmir Bergama’da tören düzenlendi. Şehidin annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus (54) ile yine astsubay olan kardeşi Çağrı Ulus, yakınları ve mahalle halkı, helallik verdikleri Ömer Yiğit Ulus için dua etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin babası Yücel Ulus, “Dimdik duracağım, hainleri sevindirmeyeceğim” dedi. Şehit Ömer Yiğit Ulus, ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.
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