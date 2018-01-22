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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Şekerbank çalışma saatleri 2020 - Şekerbank öğle arası açılış/kapanış saati

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Şekerbank çalışma saatleri 2020 - Şekerbank öğle arası açılış/kapanış saati

Şekerbank çalışma saatleri ve saat kaçta açık sorusu, şubelere giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler tarafından sorgulanıyor. Şekerbank öğle arası açılış ve kapanış saatleri hakkında detayları merak eden müşteriler, bankadaki işlemlerini buna göre şekillendirecek. İşte, Şekerbank 2020 çalışma saatleri ve hafta sonu açık mı sorusunun cevabı

Şekerbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Şekerbank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Şekerbank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank T.A.Ş. 1953 yılında Pancar Kooperatifleri Bankası ismiyle şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir'de kurulmuştur. 1956 yılında Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını almıştır. 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle hizmetlerine devam eden bankanın hisseleri, 1997 yılında halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında Genel Müdürlüğünü İstanbul'a taşımıştır.

Şekerbank çalışma saatleri 2020 - Şekerbank öğle arası açılış/kapanış saati

1953 yılında temelleri atılmasına rağmen bugünkü ismiyle 3 yıl sonra anılmaya başlanan Şekerbank 1993 yılından itibaren ise özel banka olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde 312 adet şubesi, 11 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında 1 adet temsilciliği mevcuttur. Bankanın toplam personel sayısı ile 4.000 ‘in üzerine çıkmıştır.

 

Şekerbank çalışma saatleri 2020 - Şekerbank öğle arası açılış/kapanış saati

 

ŞEKERBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? ÖĞLE ÇALIŞMA SAATLERİ

Şekerbank çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Şekerbank merkez binası Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şekerbank merkez şubesine 0212 319 70 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 319 74 29 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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