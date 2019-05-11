Şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi orucu bozar mı?
Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayının ilk haftası geride kaldı. Ramazan ayı ile beraber, orucu bozan ve bozmayan durumlar da vatandaşlar tarafından sık sık gündem konusu oluyor. İnsülin iğnesi vurmak zorunda olan birçok vatandaş, orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. Peki, şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi orucu bozar mı? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan durumlarla ilgili açıklamaları internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Ramazan ayının ilk haftasının geride kalması ile orucu bozan durumlar hala merak konusu oluyor. Özellikle insülin iğnesi kullanan şeker hastaları, bu iğnenin oruç üzerindeki etkilerini merak ediyor. İşte, Diyanet'in insülin iğnesinin oruç üzerindeki etkileri ile ilgili verdiği cevap...
DİYANET CEVAPLADI
İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini
artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar.
Şeker ölçmek, aynı zamanda kan aldırma statüsüne girdiği için orucu bozmayan unsurlar arasına girmektedir.
Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.
Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir.
Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler.
Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.
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