Şeker Fabrikaları kura sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek liste

Şeker Fabrikaları kura sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından gözler Şeker Fabrikaları kura sonuçları bilgilerinin yayımlanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, Şeker Fabrikaları kura sonuçları nereden görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ŞEKER FABRİKALARI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şeker Fabrikaları'ndan şu açıklama yapıldı;

"Şirketimizin çeşitli pozisyonlardaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere 31.12.2019 tarih ve 06.01.2020 tarihleri arasında İş-Kur kanalıyla açmış olduğu iş ilanlarına başvurular tamamlanmıştır. KPSS puanı ile başvurular, Yönetmelik gereği öncelikli listede yer alan adaylar ve açık iş ilanının 4(dört) katından az başvuruda bulunan adaylar, dışındaki başvurular için 21.01.2020 Salı Günü Noter huzurunda dijital kura işlemi gerçekleştirilmiştir."

Buna göre;



1 No'lu listede - Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda asıl ve yedek sıralamaya giren adaylar fabrika ve başvuru pozisyonlarına göre,

2 No'lu listede İş-Kur'a başvuran ve ilgili Yönetmelik gereği Öncelik listesinde yer alan adaylara ait listeler fabrika ve pozisyonlarına göre,

3 No'lu listede başvuruda bulunduğu fabrika ve pozisyonda yeterli başvuran olmaması nedeniyle Noter kurasına tabi tutulmayan adayların

listeleri web sitemizde yayınlanmıştır.

Listede yer alan asıl adayların evrakları 27.01.2020 tarihi akşamına kadar iş başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

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