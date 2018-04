'Şeker, bayrak, millet ittifakı kuruyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Çorum’da ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ mitingi düzenledi. “Bu bir parti mitingi değil, bir vatan sevgisi mitingidir” diyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



KAPATTIRMAYIZ

“ Hayatında şeker fabrikası kurmayan şimdi ‘şeker fabrikalarını satacağım’ diyor. Hangi partiden olursa olsun vatanını seven her vatandaşımın şeker fabrikalarının satışına karşı çıkması lazım. Van’ın Erciş ilçesinde tek fabrika var. Diyorlar ki orayı satacağız, sattıktan sonra da kapatacağız. Bu, ben Erciş’i yok edeceğim demektir. Senin feriştahın gelse kapattırmayacağız. Her evde şeker var. Gerçi birilerinin sarayında şeker yok, şeker kilo aldırıyormuş. Onun yerine bal, buğday unu yerine badem unu kullanıyorlarmış. Yüzünüze, gözünüze, dizinize dursun. Millet bir liraya, asgari ücrete muhtaç. ‘Şeker fabrikalarının satışını durdurdum’ de, vallahi billahi de gelip tebrik edeceğim. Artık Türkiye’yi yönetemiyorlar, yönetmek için koltuk ittifakı kuruyorlar. Biz şeker, vatan, bayrak, millet ittifakı kuruyoruz. Koltuğu istemiyoruz biz alın teri dökenin hakkını vermek istiyoruz.



ZARAR ETTİRİLİYOR

Diyorlar ki bu fabrikalar zarar ediyor. Vallahi de billahi de zarar etmiyor. Sizi kandırıyorlar. Zarar ettiriliyorlar. Alpullu, Ağrı, Balıkesir, Samsun şeker fabrikaları son dört yılda işçilere aylık ödediler, fabrikayı tamir etmediler, üretim yapmıyor. Üretim yapmayan yer kâr eder mi? Sana sattırmayacağım şeker fabrikalarını. AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. İktidar kendisine oy veren vatandaşa ihanet ederse o vatandaşımın önce ‘bir dakika dur’ demesi lazım.



VATANI VATAN YAPAN...

Kendi ülkesinde gidip askerliğini yapandır vatanı vatan yapan. Ankara’daki beylerin çocukları askere gitmeyecek, garibanın çocuğu askere gidecek. Kalkacaksın bana vatan edebiyatı yapacaksın, şehit edebiyatı yapacaksın. Buna benim karnım tok. Vatanı vatan yapan vatan sevgisidir. Gözünü kırpmadan askerlik yapan, vatanına, bayrağına sahip çıkandır. Vatanı vatan yapan davul zurna çalmak değil, acıyı paylaşmaktır.”



ŞEKER-İŞ: TEKLİFLER GÜDÜK

BOR ve Kırşehir şeker fabrikalarının önceki gün yapılan ihalesinde oluşan fiyata Şeker-İş’ten tepki geldi. Başkan İsa Gök özetle şöyle dedi: “Bor fabrikasına 2011’deki ihalede 125 milyon dolar teklif gelmişti. Şimdiki teklif dolar karşılığı olarak 83 milyon lirada kaldı. 42 milyon dolar kayıp var. Kırşehir fabrikasının 2011’deki değeri 141.5 milyon dolardı, şimdi 81.5 milyon dolar. 241 milyon lira kayıp da burada var. Teklifler, büyük fabrikalarımızın karşısında güdük kaldı. Cumhurbaşkanımızın, bu fiyatları kabul edeceğini sanmıyorum”. / Aysel ALP