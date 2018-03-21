Şehrin sokağa hasret çocukları

AYLARDIR dünyanın gözünün çevrildiği Afrin, pazar günü TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne girdi. Şehre ilk girişte bir işyerinden gelen sesleri duyan ÖSO üyelerinin açtığı kepenk ardında 30 kadar sivil çıktı. İlk başta büyük korku yaşayan ve çoğunluğu çocuk olan siviller, gelenlerin TSK destekli ÖSO üyeleri olduğunu anlayınca zılgıtlarla mutluluklarını ifade etti.

İLK GÜN İLK SAATLER

İlk gün dolaştığım şehirde az sayıda sivil vardı. Saatler ilerledikçe sokaklarda güvenliğin sağlandığından emin olan siviller dışarı çıkmaya başladı. İlk günün akşamında daha çok sivil görünse de şehrin büyük bölümünün son süreçte göç ettiği anlaşılıyordu. Pazartesi günü bazı ailelerin terör baskısıyla göç ettikleri evlerine dönmeye başladığını gördük. Fakat her yer tuzaklanmış patlayıcı doluydu ve zaman zaman patlamaların olması herkesi tedirgin ediyordu.

Afrin sokaklarında saatlerce dolaşırken neredeyse hiç çocuğa rastlamadık. Birçok sivil de gazeteci olarak görüşme isteğimizi hâlâ terör örgütü baskısından endişe ettikleri için kabul etmiyordu. Ancak sohbet ettiğimiz siviller, yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşadıklarını ve kurtuldukları için mutlu olduklarını ifade ediyordu.

Terör örgütünden temizlenen Afrin’e AFAD ve Kızılay yardım elini uzattı. AFAD’ın yardımları sırasında ekmek yiyen 12 yaşındaki çocuğun sevinci yüzüne yansıdı.

AİLELERİN ÖRGÜT KORKUSU

Kimileri terör örgütüne katılmamak için aileleri tarafından aylarca dışarı çıkarılmayan çocukların en büyük isteği ise yeniden sokaklara dönmek. Aylardır hem örgütün baskısı hem de olası bombardımana karşı evlerinin bodrum katlarında yaşamlarını sürdüren çocuklar bir an önce sokaklarda arkadaşlarıyla eski günlerindeki gibi oynamak istiyor. Ancak, aileleri çocuklarının bu isteğini şimdilik kabul etmiyor. Bunun nedeni de teröristlerin kaçarken her yere bomba döşemesi ve el yapımı patlayıcı tuzaklaması. Bodrum katlarından çıkan çocuklar yeniden sokaklarda oynayacakları günü heyecanla bekliyor.

Hasan KIRMIZITAŞ Afrin’den yazdı

TÜM İŞYERLERİ KAPALI

TSK birliklerinin patlayıcı arama tarama ve imha çalışmasını yürüttüğü Afrin’de hâlâ tüm işyerleri kapalı. Halkın günlük ihtiyaçları ise kontrolleri tamamlanan birkaç işyeri ile Kızılay ve AFAD tarafından karşılanıyor. Güvenlik güçleri halkı sürekli olarak dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

ŞEHRE GİRİŞLER DURDURULDU

Sokaklarının patlayıcı dolu olduğu Afrin’e geri dönüşlere de dün sabah itibariyle ara verildi. Teröristlerin baskısından kaçan ve kentlerinin teröristlerden temizlendiği haberini alınca geri dönenler Afrin’e birkaç kilometre mesafede oluşturulan kontrol noktasından geri çevrildi. Zırhlı araçlarla bölgede ÖSO üyeleriyle önlem alan TSK, kentte arama yapıldığını ve tuzaklanmış patlayıcıların imha edildiğini belirterek, birkaç gün sonra dönüşlere izin verileceğini duyurdu. Bunun üzerine birçok aile kamyon, kamyonet ve traktörleriyle geri döndü.

Terör boyunduruğundan kurtulan Afrin’de halk yardım eli uzatan Mehmetçik ile kucaklaşıyor ve güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

‘ANNE BENİ KEŞKE TÜRKİYE’DE DOĞURSAYDIN’

KENTİN teröristlerden temizlenmesinin mutluluğunu en çok kadınlar yaşıyor. Kadınlar, çocuklarının teröristler tarafından örgüte katılmaya zorlandığını, 15 yaşın üzerindeki çocuklarını dışarı çıkarmadıklarını anlattı. Konuştuğumuz kadınlar, son süreçte yaşananlardan ise küçük çocuklarının çok etkilendiğini, çocuklarının kendilerine “Anne beni neden burada doğurdun? Keşke Türkiye’de doğursaydın” dediğini gözyaşları içerisinde anlattı. Artık çocukları için daha umutlu olduklarını söyleyen kadınlar, Türk askerinin varlığının kendileri için en büyük güvence olduğunu dile getiriyor.