Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şehrin ortasında üzücü olay

    Şehrin ortasında üzücü olay

    İHA
    28.05.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Isparta’da sahibinden kaçan 2 at, önün gelen 1 kadına zarar verirken, karşı yönden gelen beton mikserine çarpması sonucu telef oldu.

    Edinilen bilgiye göre, merkez Sanayi Mahallesi’nde bugün saat 09.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde aşağı doğru hızla koşan Esma Ç.’ye ait 2 at, karşı yönden gelen Yaşar K.K. yönetimindeki 32 PE 603 plakalı beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı.

    Talihsiz kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 2 at da telef oldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan emniyet güçleri, telef olan atları olay yerinden kaldırmak için yolu bir süre trafiğe kapattı. Isparta Belediyesi iş makinelerinin olay yerine gelmesiyle birlikte telef olan 2 at dozer vasıtasıyla kamyona yüklenerek götürüldü.

    Kaçan atlar 1 kadını yaraladı

    Öte yandan, atların kazadan hemen önce cadde üzerinde hızla ilerlerken karşılaştığı Filiz K.’yi (52) tepmek suretiyle zarar verdiği ve önlerine çıkan çok sayıda araca da hasar verdikleri öğrenildi. Atın çarpması sonucu zarar gören kadının, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Zarar gören kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri