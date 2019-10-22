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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
22.10.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

Şehrin göbeğinde korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı

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Şehrin göbeğinde korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta, lise öğrencisi Emre Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A. (16), parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklandı. Kalbine bıçak darbesi alan Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, hafif yaralı Ö.A. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi.

Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ile arkadaşı Ö.A.'nın yanına geldi. B.K., bir süre iki arkadaşla konuştu. Parkta 3 kişinin konuşması sırasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı.

 

Şehrin göbeğinde korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı

Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 2 çocuğu ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Ö.A. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Şehrin göbeğinde korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı

Olay sonrası kaçan B.K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından B.K., yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan olayı duyarak, parka gelen Emre Aslıvar'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehrin göbeğinde korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı

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