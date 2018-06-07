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    Şehri etkisi altına aldı... Nefes alınamıyor

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

    Brezilya’dan Samsun Limanı’na gelen büyükbaş hayvan yüklü gemiden yayılan kötü koku şehri etkisi altına aldı. Vatandaşlar, genzi yakan kötü koku nedeniyle sokakta yürümekte zorlandı.

    Samsun’a gelen 4 bin 650 sığır yüklü gemiden çevreye yayılan kokudan sokağa çıkan vatandaşlar rahatsız oldu. Samsun’a getirilen gemide bulunan besilik sığırların Samsun ve Kırşehir’e dağıtılacağı öğrenildi. Evden dışarıya çıkamadıklarını ifade eden Mustafa Tutkaç adlı vatandaş, “Bu hayvan kokusu maalesef Samsun’un büyük bir sorunu haline gelmeye başladı. Bu gemi denizin içerisinde duruyor. Gemi sahipleri hiç mi temizlemiyorlar? Bu Ramazan ayında çekilecek bir koku değil bu. Millete yazıktır. Yetkililerden bu kokunun önüne geçilmesini istiyoruz. Rüzgar tersten estiği zaman bütün Samsun’a kokuyu veriyor. Her taraf lağım gibi kokuyor. Evin penceresinden başımızı dışarıya uzatamıyoruz. Evden dışarı çıkarsak da burnumuzu tuta tuta yürüyoruz” dedi.

    Şehri etkisi altına aldı... Nefes alınamıyor

    “Koku dayanılır değil”

    Rahatsız edici kokunun dayanılır gibi olmadığını vurgulayan Ender Koç ise, “Kötü kokudan memnun değiliz. Koku şehirde ve tramvayda bile hissediliyor. İnşallah bir an önce çözümünü bulurlar. Samsun’a bu kokuyu yakıştıramadım. Sahile yürüyüşe gelmiştim. Bu kokuyla gezmek istemiyorum. Koku dayanabilecek bir koku değil. O yüzden yürüyüşüm de çok kısa sürdü” diye konuştu.

    Şehri etkisi altına aldı... Nefes alınamıyor

    “Faytonlar kokuyor sandık ama değilmiş”

    İzmir’den Samsun’a gezmeye geldiklerini ama pis koku nedeniyle mağdur olduklarını belirten Emine Simit, “Samsun’a İzmir’den gezmeye geldik. Koku olmasa çok güzel gezerdik. İnanılmaz bir pis koku var. Gemi uzakta olmasına rağmen pis koku şehir içine kadar gelmiş. Buranın yabancısıyız. Eşime, ‘Faytonlar kokuyor’ herhalde diyorum. İthal hayvanlardan koku geldiğini bilmiyorduk” şeklinde konuştu.
    Panama bandıralı Zad Elkhir isimli geminin 1 gün içerisinde yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.

     

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    Etiketler: Brezilya
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