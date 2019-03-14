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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Şehri ayağa kaldıran firari çatıda yakalandı... Küçük kızı ağlayarak yalvardı

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Denizli’de eşini ve çocuklarını evine görmeye gelen cezaevi firarisi, polis ekiplerinin gelmesi üzerine çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayınca atlamak istediğini söyleyen şahıs, polisler tarafından ikna edilerek indirildi. Küçük kızı, babasının inmesi için ağlayarak yalvardı.

Olay, saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.K, eşi F.K. ile çocukları B.K, A.K. ve N.K.’yı görmek için evine geldi. B.K.’yı bölgede araştıran ve evde olduğunu tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Polisi fark eden B.K, kapıdan kaçmaya çalıştı ancak kaçamayacağını anlayınca evinin çatısına çıktı.

Kaçamayacağını anlayınca ‘atlarım’ dedi

Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği olay yerinde ekipler B.K.’yı yakalamak için çatıya çaktı. B.K. bu sırada yan taraftaki evin çatısına geçerek kaçmaya çalıştı. Polislerin her yeri sardığını gören ve kaçamayacağını anlayan B.K. iddiaya göre teslim olmak istemediğini, aksi takdirde çatıdan atlayacağını söyledi.

Polis ikna edip indirdi, kızı yalvardı

Çatıya çıkan polis ekipleri, B.K.’yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Babasının çatıda olduğunu fark eden A.K, çatıya çıkarak babasının atlamaması için uzun süre ağlayarak yalvardı. B.K. polis ekiplerinin ve kızı A.K.’nın çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polis ekipleri B.K.’yı gözaltına alıp ailesiyle görüşmesi için birkaç dakika müsaade etti. B.K. daha sonra ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

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