Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Şehre indiler! Marmaris'te panik anları, görenler şoke oldu

    Şehre indiler! Marmaris'te panik anları, görenler şoke oldu

    İHA
    24.02.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kalabalık bir domuz sürüsü kent merkezine indi.

    Marmaris'te bir vatandaş Çıldır Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Yol ortasında ilerleyen domuz sürüsünü gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

    Şehre indiler Marmariste panik anları, görenler şoke oldu

    Görüntülerde aracın farlarının açık olmasına rağmen kaçmayan domuzlar, ilk gördükleri çöp konteynerinin başına üşüşüyor. Aç oldukları gözlenen domuzlar dakikalarca konteyner başından ayrılmıyor. Sürü çöpe atılan yiyecekleri ayrıştırarak yedi.

    Şehre indiler Marmariste panik anları, görenler şoke oldu

    Marmaris’te daha öncede kent merkezine inen domuzlar, Beldibi Mahallesi’nde bir köpeği yaralamıştı.

    Etiketler: domuz sürüsü , domuz , yaban domuzu , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri