Şehla ne demek? Şaşı ve şehla arasındaki fark
Halk arasında kullanılan bazı terimler zaman zaman birbiriyle karıştırılabiliyor, şehla ve şaşı gibi. Şaşılık, çocukluk çağı hastalıkları içerisinde en sık görülen göz kusurlarından biri. Peki, şaşılık ve şehla aynı şey mi? Şehla ne demek?
Halk arasında kullanılan bazı terimler zaman zaman birbiriyle karıştırılabiliyor, şehla ve şaşı gibi. Şaşılık, çocukluk çağı hastalıkları içerisinde en sık görülen göz kusurlarından biri. Peki, şaşılık ve şehla aynı şey mi? Şehla ne demek? Strabismus veya bilinen adıyla şaşılık, gözün önlenemeyen kayması. Şaşılık gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğeri dışa yukarıya içe ya da aşağıya bakmaktadır. Yanlış pozisyon sürekli belirgin olabileceği gibi bazı yöne bakışlarda da ortaya çıkabilmektedir. Ameliyatla düzeltilebilir. Şaşılık gözlerin paralelliğinin bozulması durumudur. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır.
Şehla bakış, şaşılığın tam karşılığı olmayıp daha çok yalancı kaymalar için kullanılan bir tariftir. Türk Dil Kurumu, şehla kelimesini ‘kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı’ olarak tanımlar. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltılıcı bir görünümdür. Çocuğunuz şehla mı şaşı mı olduğunu anlamak için mutlaka bir göz muayenesi yaptırmalısınız. Devamlı olarak hep aynı gözün kayması görmenin o gözde daha az olduğunun belirtisidir ve önemlidir. Bu nedenle tek gözünde kayma olan bebek ve çocuklar hemen göz muayenesine götürülmelidir.
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