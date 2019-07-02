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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehitlerimizin ruhu şad oldu

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Şehitlerimizin ruhu şad oldu

Amirallere suikast iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Ergenekon davasında tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararını, “Bugün şehitlerimizin ruhu şad olmuştur. Şehitlerimizin gerçeğin aydınlığa çıkması için verdikleri mücadelenin tescil edilmesinin sevincini yaşıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında 12 yıl sonra İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkan kararı yorumlayan Ahmet Tatar, şu görüşleri dile getirdi:

ÖRDÜKLERİ ÇORAP BAŞLARINA GEÇTİ

“Hukukun, adaletin bütün iplerini ele geçiren FETÖ, Türk ordusunun başına çorap örmeye kalktı. Ördükleri çorap başlarına geçti. 17-25 Aralık’tan sonra yapılan uyarılar hükümet kanadında gerçekten karşılığını bulsaydı, yargıda ve diğer kurumlarda gerekli temizlikler yapılabilseydi, ordunun içindeki çürük yumurtalar temizlenseydi de 15 Temmuz’u yaşamasaydık, yüzlerce insanımızı bu alçak örgütle mücadelede şehit vermeseydik. Bugün kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ruhu şad olmuştur, buna inanıyorum. Çünkü yaşamlarını boş yere kaybetmedikleri, bir gerçeğin aydınlığa çıkması için verdikleri mücadelenin tescil edildiğini keşke bugün onlar da görebilselerdi, yüreğimiz buruk.

YÜREĞİMİZ BİR KEZ DAHA KANIYOR

Bir yandan böyle bir tescilin sevincini yaşıyoruz bir yandan da kaybettiğimiz o güzel insanların acısı yüreğimizde bugün bir kez daha kanıyor. Muhakkak ki bunlar bir mücadeleydi. Bu mücadele elbetteki bedelsiz olmayacaktı. Bu bedel ödendi, biz de aile olarak payımıza düşeni ödedik. Kardeşim Yarbay Ali Tatar’ı kaybettik. Umuyorum ki onun ‘Benim gidişim inşallah bu ülkenin aydınlığa çıkmasında bir ışık olur’ sözü gerçeğe dönüşür. Bütün ümidimiz de dileğimiz de budur. Bu ülkede hukuk, adalet, hiç kimsenin emrinde, oyuncağı olmadan hâkim olsun.”

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