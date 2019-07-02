Şehitlerimizin ruhu şad oldu
Amirallere suikast iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Ergenekon davasında tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararını, “Bugün şehitlerimizin ruhu şad olmuştur. Şehitlerimizin gerçeğin aydınlığa çıkması için verdikleri mücadelenin tescil edilmesinin sevincini yaşıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.
FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında 12 yıl sonra İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkan kararı yorumlayan Ahmet Tatar, şu görüşleri dile getirdi:
ÖRDÜKLERİ ÇORAP BAŞLARINA GEÇTİ
“Hukukun, adaletin bütün iplerini ele geçiren FETÖ, Türk ordusunun başına çorap örmeye kalktı. Ördükleri çorap başlarına geçti. 17-25 Aralık’tan sonra yapılan uyarılar hükümet kanadında gerçekten karşılığını bulsaydı, yargıda ve diğer kurumlarda gerekli temizlikler yapılabilseydi, ordunun içindeki çürük yumurtalar temizlenseydi de 15 Temmuz’u yaşamasaydık, yüzlerce insanımızı bu alçak örgütle mücadelede şehit vermeseydik. Bugün kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ruhu şad olmuştur, buna inanıyorum. Çünkü yaşamlarını boş yere kaybetmedikleri, bir gerçeğin aydınlığa çıkması için verdikleri mücadelenin tescil edildiğini keşke bugün onlar da görebilselerdi, yüreğimiz buruk.
YÜREĞİMİZ BİR KEZ DAHA KANIYOR
Bir yandan böyle bir tescilin sevincini yaşıyoruz bir yandan da kaybettiğimiz o güzel insanların acısı yüreğimizde bugün bir kez daha kanıyor. Muhakkak ki bunlar bir mücadeleydi. Bu mücadele elbetteki bedelsiz olmayacaktı. Bu bedel ödendi, biz de aile olarak payımıza düşeni ödedik. Kardeşim Yarbay Ali Tatar’ı kaybettik. Umuyorum ki onun ‘Benim gidişim inşallah bu ülkenin aydınlığa çıkmasında bir ışık olur’ sözü gerçeğe dönüşür. Bütün ümidimiz de dileğimiz de budur. Bu ülkede hukuk, adalet, hiç kimsenin emrinde, oyuncağı olmadan hâkim olsun.”
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