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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehitleri binlerce kişi uğurladı

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Şehitleri binlerce kişi uğurladı

Hakkâri Çukurca’da tüfeğine takılı bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Recep Özmen (25) ile silah kazasında ölen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) memleketlerinde binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle toprağa verildi.

Şehit Recep Özmen’in cenazesi dün ailesinin evine götürüldü ve komşularından helallik alındı. Gazi Pazarı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İmaret Camisi’ndeki dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehitleri binlerce kişi uğurladı

Van’ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) de memleketi Adıyaman’da uğurlandı. Şehit Demir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi Siteler Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Uzman Onbaşı Fırat Demir’in cenazesini Yeni Mezarlık Camisi’nde üniformasını giyen kardeşi Yusuf Demir ve diğer yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in cenazesi şehitlikte defnedildi.

Şehitleri binlerce kişi uğurladı

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