Şehitleri binlerce kişi uğurladı
Hakkâri Çukurca’da tüfeğine takılı bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Recep Özmen (25) ile silah kazasında ölen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) memleketlerinde binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle toprağa verildi.
Şehit Recep Özmen’in cenazesi dün ailesinin evine götürüldü ve komşularından helallik alındı. Gazi Pazarı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İmaret Camisi’ndeki dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.
Van’ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) de memleketi Adıyaman’da uğurlandı. Şehit Demir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi Siteler Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Uzman Onbaşı Fırat Demir’in cenazesini Yeni Mezarlık Camisi’nde üniformasını giyen kardeşi Yusuf Demir ve diğer yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in cenazesi şehitlikte defnedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle