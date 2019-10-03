Şehitlere küfür ettiği görüntüsünü paylaşan kişi yakalandı
Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk milletine, şehitlere, dini değerlere küfür ve hakaret ettiği videoyu paylaşan O.K. Sarıyer’de babasının evinde yakalandı.
Sosyal medyada bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, şehitlere, dini değerlere küfür ve hakaret içeren görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Beni kralınız gelse cezaevine alamaz” diyerek raporu olduğunu söyleyen kişinin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, paylaşımı yapan kişinin O.K. adlı yaşı küçük bir kişi olduğu belirlendi.
Sarıyer, Maden Mahallesinde babasına ait evin müştemilatında gizlendiği belirlenen O.K. gözaltına alındı. O.K’nın Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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