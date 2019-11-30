Şehitlere hazin veda
HAKKÂRİ, Şanlıurfa ve Kuzey Irak’ta şehit olan 5 Mehmetçik, dün binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.m Hakkâri'de görev yaptığı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (22), Bartın'ın Büyükkızılkum köyünde toprağa verildi.
Yıldırım düşmesinde şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27) ise Yozgat’ın Yelten köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Duymaz, 1 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile birlikte tabuta sarılarak şehit eşine veda etti.
Şanlıurfa’da, Tel Abyad’dan PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), Balıkesir’de toprağa verildi. Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, tabutunu öperek uğurladı.
Şanlıurfa’daki PKK/YPG saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) Nevşehir’in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda askeri ve mülki yetkili ile şehidin babası Mehmet Şener Tekin, annesi Gülay Tekin, eşi Tuğba Tekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuzey Irak’ta Pençe harekâtı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) da Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
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